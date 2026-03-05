Non solo Iran | le città intelligenti sono il nuovo campo di battaglia tecnologico

Le città intelligenti sono diventate il nuovo terreno di confronto tecnologico, con interventi e attacchi che coinvolgono anche paesi come l'Iran. Recentemente, l’attacco israeliano che ha causato la morte della guida suprema iraniana è stato al centro dell’attenzione. La situazione evidenzia come le tecnologie urbane e la sicurezza siano ormai elementi chiave in scenari di tensione internazionale.

(Adnkronos) - La morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei in un attacco israeliano ha riportato al centro una questione spesso sottovalutata: le infrastrutture digitali delle città – telecamere, sensori, reti di gestione urbana – non sono solo strumenti per migliorare la mobilità o l'efficienza energetica. Possono diventare anche piattaforme di intelligence strategica. Secondo Rosario Cerra, presidente del Centro economia digitale, il caso di Teheran dimostra come le smart city siano ormai parte integrante della competizione geopolitica e della sicurezza nazionale. In questa intervista con l'Adnkronos spiega perché le città intelligenti rappresentano un nuovo campo di battaglia tecnologico e perché l'Europa deve costruire una propria sovranità tecnologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

