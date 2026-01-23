Juventus-Napoli battaglia di nervi non solo in campo | Spalletti annulla la conferenza stampa

Alla vigilia della partita tra Juventus e Napoli, in programma domenica allo Stadium, si segnala l’assenza di conferenze stampa da parte di entrambe le squadre. La decisione, inattesa, riguarda in particolare l’allenatore del Napoli, Spalletti, che ha scelto di annullare la sua partecipazione. La sfida si preannuncia come un’occasione importante, anche sotto il profilo delle strategie comunicative e della gestione della tensione tra le due società.

Alla vigilia di Juventus-Napoli, in programma domenica sera allo Stadium, la scelta è stata netta e inattesa: niente conferenze stampa. La decisione riguarda entrambi i fronti e sposta la battaglia psicologica dal microfono al campo. Dopo una settimana vissuta sul filo – con la sconfitta bianconera a Cagliari e il riscatto europeo contro il Benfica – la Juventus si prepara al big match contro il Napoli in un clima carico, ma insolitamente silenzioso. Il calendario mette di nuovo faccia a faccia due rivali storici. All’andata, al “Maradona”, aveva vinto il Napoli 2-1 con la doppietta di Højlund, rendendo vano il gol di Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

