Stadio della Roma progetto definitivo pronto | invio al Comune imminente

La Roma si prepara a inviare al Comune di Roma il progetto definitivo del nuovo stadio di Pietralata, un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione dell'impianto. Entro il 23 dicembre, il club giallorosso consegnerà la documentazione, segnando un passo importante verso la concretizzazione di uno degli investimenti più attesi dai tifosi e dalla città.

La Roma è pronta a compiere uno dei passaggi più delicati del percorso verso il nuovo stadio. Entro la settimana, con termine massimo fissato al 23 dicembre, il club giallorosso trasmetterà al Comune di Roma il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata. Un atto formale, tecnico, destinato agli uffici competenti e privo di qualsiasi cornice pubblica. Nessun evento, nessuna presentazione ufficiale. Solo documenti, protocolli e verifiche. Una scelta precisa, che conferma la volontà di procedere senza clamore in una fase in cui conta soprattutto la solidità degli atti. Un passaggio tecnico, senza annunci. Sololaroma.it

