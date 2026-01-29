L' ospedale San Giacomo d' Altopasso ha un nuovo direttore di Medicina interna | nominato Giuseppe Antonio Alaimo

L’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata ha un nuovo responsabile della Medicina interna. Si tratta del dottor Giuseppe Antonio Alaimo, nominato recentemente alla guida dell’Unità operativa complessa. Alaimo prende il posto di chi ha lasciato l’incarico, e ora si concentrerà sulla gestione dei pazienti e sull’organizzazione del reparto. La nomina arriva in un momento in cui l’ospedale ha bisogno di rinvigorire i servizi e migliorare l’assistenza ai cittadini.

Firmato il contratto quinquennale con l’Asp di Agrigento a seguito di concorso. L’incarico riguarda l’Unità operativa complessa del presidio licatese Il dottore Giuseppe Antonio Alaimo è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso di Licata. Vincitore di concorso, Alaimo è stato nominato formalmente con un provvedimento deliberativo adottato alla fine dello scorso dicembre. Nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, ha incontrato il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la sottoscrizione del contratto che sancisce l’assunzione dell’incarico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su San Giacomo DAltopasso Il furto al Cup dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso: è "caccia" alla banda di ladri Fratture del femore nell’anziano: al San Giacomo d'Altopasso esperti a confronto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su San Giacomo DAltopasso Argomenti discussi: Il pronto soccorso dell’ospedale Apuane premiato come modello di eccellenza organizzativa; Torremaggiore: lunedì 19 gennaio 2026 dalle ore 20 fino alle ore 8 di martedì 20 gennaio nessuna presenza medica h12 al Punto di Primo Intervento all’ex Ospedale San Giacomo; Monopoli resta in stand-by, Andria e Taranto a rilento: il rebus dei nuovi ospedali; Sanità a Viterbo e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia. Cosa cambia. Da ospedale a 'senior house': Così Zingaretti vuole svendere il San GiacomoÈ polemica sul destino dello storico ospedale San Giacomo, chiuso nel 2008 e mai più riaperto. La Regione vorrebbe trasformarlo in una 'senior house', ma gli eredi del cardinale che lo donò alla città ... ilgiornale.it Ospedale San Giacomo, pronti 145 milioni. Riaprirà entro tre anniL’obiettivo è riaprire il San Giacomo in tre anni. Sull’ospedale di via del Corso, chiuso dal 2008, si attende il banda di gara per la progettazione, «che non è complessa come quella dell'Umberto I – ... ilmessaggero.it *****San Francesco di Paola implora la Vergine Maria per gli invalidi di***** Pierre le Gros, 1717**** ** ** Se avete deciso di andare a fare shopping a Via del Corso a Roma, fermati al volo nella chiesa di San Giacomo in Augusta. Fermatevi ad ammirar facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.