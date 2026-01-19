Morto Piergiorgio Corbetta ex direttore del Cattaneo e docente all’Università | Era esempio di rigore scientifico

È scomparso a 85 anni Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente dell’Università di Bologna. Ricordato per il suo rigore scientifico e la sua presenza nel dibattito politico-elettorale, Corbetta ha contribuito in modo significativo allo studio e all’analisi dei temi politici italiani. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel campo accademico e nel settore della ricerca politica.

Bologna, 19 gennaio 2026 - È morto a 85 anni Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell'Istituto Cattaneo e docente dell'Alma Mater, figura di rilievo e di spicco nell'ambito del dibattito politico-elettorale. Se ne è andato dopo una malattia. Era un grande appassionato di sci e montagna. Grande dolore dell'Istituto Cattaneo. Grande dolore all'interno dell'Istituto Cattaneo, di cui Corbetta aveva contributo al rilancio dagli anni Settanta in poi. Negli anni '90, assieme ad Arturo Parisi, ha istituito presso il Cattaneo il "Comitato per lo studio della transizione politica", che poi ha dato luogo all'associazione Itanes (Italian National Election Studies), della quale è stato fra i soci fondatori.

