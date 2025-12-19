La start up TouristInfoAI ha vinto l'VIII edizione del premio speciale Innovazione&Turismo 2025
TouristInfo.AI si distingue come protagonista dell’innovazione nel settore turistico, conquistando l’VIII edizione del Premio Speciale Repower per Innovazione & Turismo 2025. Questa vittoria sottolinea il suo impegno nel rivoluzionare l’esperienza di viaggio attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia, posizionandosi come una delle startup più promettenti nel panorama italiano e internazionale.
È TouristInfo.AI, la startup che ha vinto l'ottava edizione del Premio Speciale Repower per l’Innovazione & Turismo 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
