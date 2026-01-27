Certamen Latinum Vittorio Tantucci 2026 XIV edizione | iscrizioni aperte fino al 15 marzo

La XIV edizione del Certamen Latinum “Vittorio Tantucci” 2026 è aperta alle iscrizioni fino al 15 marzo. Questa iniziativa, dedicata al noto latinista, rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza della lingua latina e celebrare l’eredità di Tantucci, autore di una delle grammatiche più diffuse. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con l’obiettivo di promuovere lo studio e la diffusione del latino.

È aperta la partecipazione alla XIV edizione del Certamen Latinum “Vittorio Tantucci”, iniziativa intitolata al noto latinista, autore della grammatica latina più diffusa dal dopoguerra in Italia e all’estero. La scadenza per l’invio delle adesioni è fissata al 15 marzo 2026. Il concorso intende valorizzare lo studio del latino come strumento di espressione, riflessione e confronto con temi di attualità esistenziale e culturale. A partire da questa edizione, il Certamen assume come motto il celebre verso “Musae alunt oblectant ornant solantur”, sintesi di una visione alta della poesia, con radici in Cicerone e Virgilio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Vittorio Tantucci

Ultime notizie su Vittorio Tantucci

