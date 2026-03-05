NIRVANA 2026 | ad Arezzo torna il Festival del Benessere e dell’Esoterismo

Il 7 e l’8 marzo 2026 il Centro Fiere di Arezzo ospiterà la terza edizione di NIRVANA, il Festival del Benessere e dell’Esoterismo. L’evento si concentra su pratiche olistiche, spiritualità e crescita personale, attirando un pubblico interessato a queste tematiche. La manifestazione si svolgerà in due giornate e si preannuncia tra i più importanti appuntamenti del centro Italia nel settore.

NIRVANA si presenta come un vero e proprio percorso esperienziale tra cultura, spiritualità e benessere, dove il pubblico potrà esplorare nuove prospettive per migliorare l'equilibrio tra corpo, mente e spirito. Durante l'evento saranno presenti oltre 100 operatori selezionati, tra professionisti del benessere naturale, consulenti olistici ed esperti di discipline energetiche. Un'occasione unica per conoscere nuove tecniche di benessere naturale, meditazione, riequilibrio energetico e crescita personale.

