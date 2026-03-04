Arriva Nirvana – Fiera del Benessere e dell’Esoterismo ad Arezzo Fiere

Arriva a Arezzo la Fiera del Benessere e dell’Esoterismo, un evento che si svolgerà presso Arezzo Fiere. La manifestazione si terrà dal 4 marzo 2026 e vedrà la partecipazione di numerosi espositori provenienti da diverse regioni. I visitatori potranno esplorare stand dedicati a pratiche olistiche, tecniche di meditazione e prodotti naturali. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire nuovi approcci al benessere e all’esoterismo.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Siete pronti a immergervi in un’oasi di armonia e scoperta? Torna a grande richiesta Nirvana – Fiera del Benessere e dell’Esoterism o, giunta alla sua terza, attesissima edizione! Vi aspettiamo ad Arezzo Fiere il 7 e 8 marzo 2026 per un evento che celebra il meglio dell’evoluzione personale e della spiritualità. Cosa troverete? Esplorate un universo di stand dedicati, dove professionisti, operatori e artigiani selezionati presenteranno la loro eccellenza: Area Benessere e Olistica: Scoprite trattamenti rigeneranti, prodotti naturali e le più innovative discipline per la cura del corpo e della mente. Via dell’Esoterismo: Lasciatevi guidare da esperti di Cartomanzia, Tarocchi e divinazione, e approfondite il mondo del mistero e delle energie sottili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

