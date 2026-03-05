Nioh 3 è un gioco grande ma non è perfetto ha ammesso Team Ninja

Team Ninja ha dichiarato che Nioh 3 è un gioco grande ma non perfetto. Con l’avvio del 2026, il titolo si è posizionato tra i giochi più attesi e discussi nel settore degli RPG d’azione. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi del progetto. La data di uscita e le caratteristiche del gioco sono al centro delle conversazioni online.

Con l’inizio del 2026, Nioh 3 si è imposto come uno dei giochi più attesi e discussi nel panorama RPG d’azione. Il titolo, sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, prosegue la saga iniziata con i capitoli precedenti e porta il franchise verso una struttura open-field più ampia, pur mantenendo elementi mission-based tipici della serie. Tuttavia, gli stessi sviluppatori hanno ammesso che il gioco non è perfetto e che ci sono diversi aspetti su cui lavorare in futuro. Fumihiko Yasuda, produttore generale di Nioh 3, ha spiegato che, sebbene il team sia soddisfatto dell’immersione e della densità del mondo di gioco, ritiene ci siano margini di miglioramento nella narrazione e nel racconto ambientale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

