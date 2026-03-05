Nino Frassica affonda Valeria Marini con una risposta perfetta | lei piange e fugge lui reagisce così

Durante il Festival di Sanremo, Valeria Marini e Nino Frassica sono stati al centro di un acceso scambio di battute sul palco. La Marini è apparsa visibilmente commossa e ha lasciato la scena, mentre Frassica ha risposto con una frase diretta che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. La discussione ha continuato a essere oggetto di conversazione anche dopo la fine della manifestazione.

La polemica nata sul palco dell'Ariston continua a far discutere anche a Festival concluso. Al centro della vicenda ci sono Valeria Marini e Nino Frassica, protagonisti di un botta e risposta che ha infiammato il dibattito televisivo. La showgirl, ospite di Caterina Balivo, non ha nascosto il proprio disappunto per una gag andata in scena durante la kermesse, arrivando a commuoversi in diretta e a lasciare temporaneamente il programma. Ripercorriamo i fatti: Valeria Marini offesa con Nino Frassica, ecco il motivo Tutto nasce durante il Festival di Sanremo 2026, quando Frassica, accanto al conduttore Carlo Conti, legge un messaggio ironico attribuito a Marini.