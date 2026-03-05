Niente di speciale | il ritratto di Nicole Orlando su Rai2
Venerdì 6 marzo alle 24:10, su Rai2, andrà in onda il documentario intitolato Niente di speciale che racconta la storia della campionessa paralimpica Nicole Orlando. La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay. Il programma si concentra sulla vita e le imprese di Orlando, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza nel mondo dello sport paralimpico.
Il panorama documentaristico italiano si arricchisce di una nuova, preziosa testimonianza con l'arrivo sul piccolo schermo di Niente di speciale. In concomitanza con le celebrazioni per l'inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la seconda rete Rai propone al suo pubblico una narrazione intima e profonda, capace di trascendere la semplice cronaca sportiva per addentrarsi nelle pieghe dell'anima di una giovane donna straordinaria. Il documentario, prodotto da Unicorn in collaborazione con Rai Documentari e sostenuto dal Ministero della Cultura, porta la firma alla regia di Alessio Di Cosimo, un autore che da anni esplora le complessità dell'identità umana attraverso l'obiettivo.
