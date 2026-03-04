Niente di speciale | la storia straordinaria di Nicole Orlando in prima serata su Rai2

In vista delle Paralimpiadi. Venerdì 6 marzo, in seconda serata su Rai2, andrà in onda Niente di speciale, il documentario dedicato a Nicole Orlando, campionessa mondiale paralimpica con sindrome di Down e simbolo di determinazione, talento e inclusione. Prodotto da Unicorn in collaborazione con Rai Documentari e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, il film sarà trasmesso in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Diretto da Alessio Di Cosimo e scritto dallo stesso regista insieme ad Alessio Coccia, il documentario ripercorre il viaggio umano e sportivo di una giovane donna che ha trasformato ogni limite in opportunità, diventando un punto di riferimento non solo nello sport ma anche nella società civile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Su Rai2 arriva Niente di Speciale di Alessio Di Cosimo. Doc su Nicole Orlando campionessa mondiale paralimpicaROMA – Il documentario prodotto da Unicorn in collaborazione con Rai Documentari, e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura andrà in onda in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Pa ... msn.com

