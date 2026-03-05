Neutralità climatica Progetto pilota all’Elba | L’isola che vorrei

All’Elba è stato lanciato un progetto pilota chiamato “L’isola che vorrei” con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica. L’iniziativa è coordinata dall’Università di Siena e coinvolge diversi enti locali e regionali. Il progetto mira a sviluppare soluzioni sostenibili e pratiche per ridurre le emissioni di gas serra sull’isola. La fase iniziale prevede studi e interventi mirati sul territorio.

All'Elba 'l'isola che vorrei', ovvero il progetto pilota verso la neutralità climatica, con l' Università di Siena coordinatrice del progetto. Dal 22 al 24 marzo l' Elba diventerà centro sperimentale della co-progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo con 'The Island I Would Like', l'evento laboratoriale finale del progetto CO2 PACMAN, finanziato dal Programma Interreg Euro-MED. 'The Island I Would Like' rappresenta il percorso italiano interamente realizzato, dopo i primi due Lab sull'Isola di Brac (Croazia) e Creta (Grecia): tre giornate di confronto, immersione e co-creazione tra cittadini, ricercatori, imprese, amministrazioni pubbliche e stakeholder locali per immaginare e progettare collettivamente l'isola ideale del futuro, neutrale dal punto di vista climatico.