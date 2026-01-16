Sottoscritto accordo tra Comune e Confindustria per la neutralità climatica e il verde urbano

Il Comune di Padova e Confindustria Veneto Est hanno firmato un accordo volto a promuovere la neutralità climatica e lo sviluppo del verde urbano. L’iniziativa si inserisce nel contesto di Padova 2030 e della missione Net Zero Cities, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture verdi della città e favorire un ambiente più sostenibile per il futuro.

Nella cornice di Padova 2030 e della missione Net Zero Cities è stato siglato un accordo quadro tra Comune di Padova e Confindustria Veneto Est finalizzato a migliorare e sviluppare l'infrastruttura verde della città di Padova. Il vicesindaco con delega al Verde Antonio Bressa spiega: «Un accordo strategico che ci permette di perseguire gli obiettivi che come amministrazione ci siamo dati con il supporto delle imprese del territorio. Praticamente significa che tutte le imprese che devono redigere un bilancio di sostenibilità o che semplicemente hanno sensibilità ambientale e responsabilità sociale e sentono di voler investire nel miglioramento dell’ambiente cittadino, potranno conferire risorse che si trasformeranno in progetti concreti curati e definiti dal Settore Verde come la messa a dimora di nuovi alberi, la manutenzione e la cura del verde esistente, la valorizzazione del patrimonio storico» L’accordo è stato presentato nell’area verde Ongaro Basaglia all’Arcella, dove il vicesindaco con delega al Verde Antonio Bressa, la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron e la consigliera comunale con delega alla Neutralità climatica Chiara Gallani hanno simbolicamente messo a dimora un albero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

