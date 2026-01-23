La forza di una donna anticipazioni 24 gennaio | nessuno vuole avere a che fare con Sirin Bahar sta male

Nella prossima puntata della dizi turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 anche sabato 24 gennaio alle ore 15.00, i nodi vengono al pettine: Sirin resta senza alleati, mentre Bahar accusa un malessere strano. La forza di una donna continua a spingere sull'acceleratore intrecciando drammi familiari e tensioni sempre più difficili da controllare. La puntata in onda sabato 24 gennaio alle 15.00 su Canale 5 mette al centro Sirin, ormai isolata e pronta a tutto pur di non affondare definitivamente. Intorno a lei, però, il cerchio si stringe: la famiglia le volta le spalle senza più esitazioni, le bugie iniziano a emergere una dopo l'altra e Bahar, ancora una volta, si ritrova a pagare il prezzo più alto di una situazione che sembra sfuggire di mano a tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

