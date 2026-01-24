Giorgio Petrosyan, campione di kickboxing, commenta le qualità di Tony Effe, sottolineando la sua tenacia e determinazione. In questa puntata di “Un altro podcast”, Petrosyan condivide anche ricordi della sua infanzia e riflessioni sulla disciplina sportiva. Un dialogo sincero e autentico che offre uno sguardo intimo sulla vita e le esperienze di due atleti di spicco, lontano da sensazionalismi e con un approccio diretto.

Giorgio Petrosyan è senza filtri nella nuova puntata di “Un altro podcast”, tra racconti sulla sua infanzia e. giudizi sui rapper che provano a combattere. Guarda l'episodio integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petrosyan: “Tony Effe ha le qualità di un pugile vero. Nessuno vuole combattere con lui”

