Nel nome di Noemi | una firma per dire basta ai premi per chi compie femminicidio

In Italia, una madre condannata all’ergastolo per il femminicidio di sua figlia si trova a vivere ogni giorno il peso della pena, mentre l’assassino, dopo alcuni anni, ottiene permessi premio e può uscire dal carcere. La questione dei premi concessi a chi commette reati gravi come il femminicidio ha suscitato un dibattito pubblico, portando all’attenzione una realtà che molti trovano difficile da comprendere.

Dal Salento a tutta Italia, scatta la sottoscrizione per la proposta di legge di iniziativa popolare: l’obiettivo è portare in Parlamento il grido di chi chiede dignità per le vittime e le loro famiglie ECCE – C’è un paradosso tutto italiano che brucia più di una ferita aperta: quello di una madre che sconta l’ergastolo del dolore mentre l’assassino di sua figlia, dopo pochi anni, è già fuori a godersi permessi premio. Domenica 8 marzo non sarà solo la Festa della Donna. Per Imma Rizzo, la mamma di Noemi Durini, sarà il giorno in cui quel dolore si trasforma ufficialmente in azione politica. Parte infatti la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che porta il nome di sua figlia, la 16enne di Specchia che nel 2017 fu strappata alla vita con una crudeltà che l’Italia non può dimenticare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

