Legge Noemi Durini | la rivoluzione contro i premi per chi si macchia di femminicidio

La Corte di Cassazione di Roma il 23 febbraio riceverà la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Noemi Durini”. La legge mira a ribaltare le attuali norme sui premi per chi commette femminicidio, cercando di rafforzare le pene e di rendere più severa la lotta contro la violenza di genere. La mobilitazione cresce tra chi chiede misure più dure e un cambiamento reale nel sistema giudiziario.

Il 23 febbraio il deposito in Cassazione. Imma Rizzo, madre della ragazza di Specchia uccisa a soli 16 anni nel 2017: “Basta permessi per chi uccide le donne, lo Stato non ci lasci sole” LECCE – Il prossimo 23 febbraio, la Corte di Cassazione a Roma ospiterà il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare “Noemi Durini”. L’iniziativa, promossa da Imma Rizzo, madre della 16enne uccisa nel 2017, e dall’avvocata Valentina Presicce, punta a scardinare quella che definiscono una “falla inaccettabile” del sistema giudiziario italiano. L’obiettivo è inserire il femminicidio tra i reati ostativi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

