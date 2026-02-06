La madre di Noemi Durini, la ragazza uccisa e sepolta viva dal suo fidanzato nel 2017, torna a chiedere giustizia. Imma Rizzo denuncia i permessi premio concessi ai condannati per femminicidio e altri reati gravi, e promette di raccogliere almeno cinquantamila firme per cambiare le leggi. «Basta con questi permessi, le donne devono stare più sicure», dice.

L’assassino di Noemi gode ancora di permessi premio? «Questo non lo so. Noi familiari non possiamo saperlo, per motivi di privacy. Che gli fossero stati concessi lo abbiamo scoperto quando è stato fermato in stato di ebbrezza, e ci siamo indignati. Non è giusto. A chi commette reati così efferati non devono essere concessi benefici di pena. L’assassino di mia figlia non ha mai chiesto perdono per quello che ha fatto, ma è uscito per andare allo stadio e ha ottenuto di poter frequentare una ragazza conosciuta sul posto di lavoro. Mia figlia è sottoterra, non tornerà più a casa. Aveva solo sedici anni, aveva tutta la vita davanti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Femminicidio Noemi Durini, la madre della sedicenne sepolta viva dal fidanzato: «Basta permessi premio a chi uccide le donne»

La Corte di Cassazione di Roma il 23 febbraio riceverà la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata "Noemi Durini".

Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini, si prepara a presentare in Cassazione una proposta di legge che chiede di eliminare i permessi premio per chi commette reati gravi, come il femminicidio.

