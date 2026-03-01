Lo scudo del Golfo contro il regime dell’Iran

L’Arabia Saudita ha monitorato attentamente le mosse nel Golfo, manifestando pubblicamente preoccupazione per l’arrivo di armi americane nella regione. Dopo settimane di dichiarazioni critiche, il paese ha deciso di dispiegare forze militari in risposta alle tensioni crescenti. La situazione ha portato a un incremento delle attività militari e a una presenza più visibile delle forze saudite nella zona.

Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio Oriente L’Arabia Saudita sapeva tutto e voleva tutto. Dopo settimane trascorse a far uscire comunicati in cui Riad condannava l’arrivo delle armi americane in medio oriente, un dispiegamento tanto massiccio che difficilmente sarebbe potuto servire soltanto a fare pressione contro il regime iraniano, si sa che invece era il Regno a dire a Donald Trump di procedere e attaccare, perché Teheran non avrebbe mai accettato un accordo serio e soprattutto, gli Stati Uniti non si sarebbero mai potuti ritirare senza nulla in cambio. Il danno sarebbe stato disastroso, sarebbe stato come comunicare alla Repubblica islamica che Washington ha paura di agire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

Missili, droni e sottomarini: l’Iran alza lo scudo contro Trump(Adnkronos) – La crisi tra Stati Uniti e Iran sembra entrare in una fase decisiva, segnata da una combinazione di pressione militare, segnali...

Iran, come funziona lo scudo antimissile a strati degli Emirati Arabi che ha sventato gli attacchi di TeheranUn sistema di difesa emiratino a più livelli ha permesso di intercettare i missili partiti dal regime in risposta all'offensiva di Stati Uniti e Israele ... wired.it

