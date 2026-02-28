Giovanni Berta e Mikis Mantakas due generazioni nel cuore del conflitto europeo
Due generazioni di italiani si confrontano con le ricorrenze legate ai conflitti europei. Oggi, in occasione di una data significativa, si ricordano eventi storici e figure legate a momenti drammatici del passato. La giornata viene osservata con cerimonie ufficiali e incontri pubblici, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. Le commemorazioni si svolgono in diverse città, con interventi e testimonianze che sottolineano il peso di quelle vicende.
Roma, 28 feb – Ci sono ricorrenze che, col tempo, diventano alibi: servono a dire "mai più", a darsi una patina morale, a liquidare tutto con una formula accomodante. Il 28 febbraio, per chi decide di ricordare Giovanni Berta e Mikis Mantakas, non funziona così. Non è una giornata per il vittimismo, né per le scorciatoie sugli "opposti estremismi". È una data che obbliga a guardare in faccia un punto semplice: nel Novecento italiano ed europeo la politica, in più di una stagione, è stata scelta totale, appartenenza, corpo a corpo. E chi ha scelto di stare in prima linea – da militante – ha accettato anche il rischio di pagare un prezzo....
