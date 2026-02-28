Due generazioni di italiani si confrontano con le ricorrenze legate ai conflitti europei. Oggi, in occasione di una data significativa, si ricordano eventi storici e figure legate a momenti drammatici del passato. La giornata viene osservata con cerimonie ufficiali e incontri pubblici, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. Le commemorazioni si svolgono in diverse città, con interventi e testimonianze che sottolineano il peso di quelle vicende.

Roma, 28 feb – Ci sono ricorrenze che, col tempo, diventano alibi: servono a dire “mai più”, a darsi una patina morale, a liquidare tutto con una formula accomodante. Il 28 febbraio, per chi decide di ricordare Giovanni Berta e Mikis Mantakas, non funziona così. Non è una giornata per il vittimismo, né per le scorciatoie sugli “opposti estremismi”. È una data che obbliga a guardare in faccia un punto semplice: nel Novecento italiano ed europeo la politica, in più di una stagione, è stata scelta totale, appartenenza, corpo a corpo. E chi ha scelto di stare in prima linea – da militante – ha accettato anche il rischio di pagare un prezzo.... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Giovanni Berta e Mikis Mantakas, due generazioni nel cuore del conflitto europeo

