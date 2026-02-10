Un nuovo allarme scuote l’Asia centrale. Dopo mesi di relativa calma, le autorità segnalano un aumento delle attività terroristiche legate a Isis nella regione. Le forze di sicurezza intensificano i controlli, mentre le comunità temono ripercussioni. La preoccupazione cresce soprattutto tra chi ricorda gli attacchi passati e teme che la minaccia si possa diffondere ulteriormente.

Il ritorno della violenza jihadista nel cuore dell’Asia meridionale riaccende un allarme che molti governi pensavano di aver circoscritto alle aree periferiche e di frontiera. L’attentato suicida contro una moschea sciita a Islamabad, costato la vita a oltre trenta persone durante la preghiera, lo scorso venerdì, ha avuto un forte valore simbolico oltre che umano. Come fanno notare gli esperti, infatti, colpire la capitale del Pakistan, città sorvegliata e finora relativamente risparmiata da simili minacce, significa dimostrare capacità operative, reti di supporto e ambizioni che vanno oltre il terrorismo “locale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme Isis nel cuore dell'Asia: perché preoccupa il ritorno del terrorismo islamico

Approfondimenti su Isis Asia

La situazione in Siria si complica nuovamente, con il ritorno dell’ISIS dopo la ritirata dei curdi, in particolare dall’area di Al-Hol.

L’attacco avvenuto il 14 dicembre a Bondi Beach, Sydney, durante la festa di Hanukkah, ha scosso l’Australia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Isis Asia

Argomenti discussi: Allarme Isis nel cuore dell'Asia: perché preoccupa il ritorno del terrorismo islamico; Come il Marocco ha protetto le nostre vite dal terrorismo islamico.

Allarme Isis a Bari: porto e aeroporto sono ora ufficialmente a rischioLa scorsa settimana Aref Ali Nayed, ambasciatore della Libia negli Emirati Arabi Uniti, durante un'intervista ha annunciato la possibilità che il gruppo terroristico dello Stato Islamico lanci un ... it.blastingnews.com

NanoTV. . Open Day – Istituto Superiore "G. Filangieri" - Frattamaggiore Ultima settimana per le iscrizioni online! Fino al 14 febbraio sarà possibile effettuare la propria scelta e iscriversi ai percorsi di studio dell’ISIS Gaetano Filangieri. Un’offerta formativa facebook