Centrodestra la strada torna in salita per il candidato Sindaco

Il centrodestra ad Avellino ha ripreso a discutere con insistenza, perché le trattative per trovare un candidato sindaco condiviso si sono complicate. Dopo tre incontri in poche settimane, i rappresentanti dei vari partiti ancora faticano a trovare un accordo e la candidatura sembra allontanarsi. La mancanza di un nome comune rischia di indebolire la posizione dell’intera coalizione in vista delle prossime amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo tavolo interpartitico del centrodestra avellinese, il terzo in atrettante settimane, per cercare di chiudere la quadra sulll'individuazione di un candidato sindaco unitario. Ma la strada torna in salita, anche al netto del caso delle ultime ore che si è innescato interno alla figura dell'imprenditore Walter Giordano. Stavolta la parola al presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Ines Fruncillo, nel sottolineare che "il dialogo è un processo democratico che richiede tempi adeguati e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, evitando il rischio di una rottura della coalizione e assicurando il massimo impegno affinché il centrodestra resti compatto".

