Nel Centro restauro La Venaria Reale Sul tavolo tre mazzi Visconti-Sforza e Il Cristo Benedicente di Raffaello

Nel Centro restauro La Venaria Reale sono stati portati tre mazzi di carte Visconti-Sforza e il dipinto Il Cristo Benedicente di Raffaello. Inoltre, è stato deciso di mettere sotto restauro una rara mummia femminile dell’Egitto romano, risalente al I-II secolo d.C. Questi sono i principali interventi in corso presso la struttura.

A prendersi la responsabilità di mettere le mani su una rara mummia femminile dell'Egitto romano, I-II secolo d.C., per di più ancora avvolta in un rarissimo sudario dipinto (tra i tesori del Museo Civico Archeologico di Bologna), non potevano che essere gli espertissimi del Centro di Restauro La Venaria Reale, attraverso un protocollo integrato di imaging, analisi non invasive, micro-prelievi di materiale ecc. Ma è questo solo uno dei casi di studio che distinguono il Centro, ormai punto di eccellenza internazionale. Che consolida la sua leadership annunciando l'inizio dei lavori del nuovo polo per la ricerca scientifica e la diagnostica...