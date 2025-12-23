L' opera Cristo benedicente donata a Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana

23 dic 2025

FRANCAVILLA FONTANA - Il reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana questa mattina ha ricevuto in dono l’opera Cristo benedicente, realizzata dallo scultore Pietro Garganese, ex direttore amministrativo dei Vigili del Fuoco di Brindisi.L’opera, realizzata in gesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

