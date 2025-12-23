L' opera Cristo benedicente donata a Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana
FRANCAVILLA FONTANA - Il reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana questa mattina ha ricevuto in dono l’opera Cristo benedicente, realizzata dallo scultore Pietro Garganese, ex direttore amministrativo dei Vigili del Fuoco di Brindisi.L’opera, realizzata in gesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Francavilla Fontana, bambina di 10 anni muore in ospedale: indagini sulle cause del decesso
Leggi anche: Presentazione dell’opera “Il tema del doppio” di Francesco Granito donata alla Pinacoteca metropolitana
Donazione artistica al reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana - Il reparto di Oncologia dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana questa mattina ha ricevuto in dono l’opera Cristo benedicente, realizzata dallo scu ... brundisium.net
Opera speciale donata ai carabinieri - La pittrice Veronica De Angelis di San Benedetto ha realizzato un’opera pittorica dedicata all’Arma dei carabinieri della provincia di Ascoli: un omaggio alla loro dedizione, coraggio e impegno ... ilrestodelcarlino.it
Basilica sant Ambrogio a Milano Gesù Cristo benedicente in trono fra due angeli Dipinto di Bergognone, (un po’ Piero della Francesca ma un po’ anche fashion minimal ‘Eudon Choi’) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.