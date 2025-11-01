' Vienna sul Lago - Il Gran Ballo della Venaria Reale' tra tradizione e solidarietà

Nella serata di Halloween, a Roma, è stata presentata la XXIX edizione di

AGI - Nella serata di Halloween è stata presentata nella Caserma Lante a Roma, grazie all'ospitalità del comandante del Comando interregionale marittimo Centro e Capitale della Marina militare, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, la XXIX edizion e del progetto "Vienna sul Lago ", che ha rappresentato non solo una riflessione sui successi di quest'iniziativa quasi trentennale, ma anche un evento storic o, simbolico e particolarmente significativo. Nel corso degli anni, il progetto " Vienna sul Lago " ha accompagnato numerose generazioni di a spiranti Guardiamarina della Marina militare, che hanno intrapreso un viaggio formativo che li ha resi oggi professionisti e comandanti. Agi.it

Gran Ballo della Venaria Reale, lo spirito di Assisi riparte da qui: la pace un valore universale per abbattere i muri - L’apertura dell’imponente portone della Galleria Grande della Reggia Sabauda, sulla XXVII edizione del Gran Ballo della Venaria Reale, è stata caratterizzata dal simbolo della Pace. ilmessaggero.it

A Vienna il primo Gran Ballo italiano - Si è svolta a Palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, la conferenza stampa di presentazione del Gran Ballo degli Italiani, che per la prima volta si terrà a Vienna, nella prestigio ... ansa.it