Negozianti e residenti Riportarlo al Carducci? Molti sono favorevoli

Negozianti e residenti discutono sull’ipotesi di riportare il mercato al Carducci, con molti che si mostrano favorevoli. Ieri il quotidiano locale ha scritto di un progetto del sindaco Andrea Biancani che prevede di spostare l’evento nel fine settimana, una proposta che ha attirato l’attenzione sia fuori che dentro i caffè della zona. La questione resta al centro del dibattito cittadino.

"Riportiamo il mercato al Carducci e facciamolo nel fine settimana". Ieri il titolo del ’Carlino’ sull’ipotesi lanciata dal sindaco Andrea Biancani alla città teneva banco fuori e dentro i caffé. Al Cin Cin bar la partita vedeva schierati su fronti opposti due contro due: i primi, favorevoli alla proposta del sindaco, erano il titolare Paolo Rolfini e Simone Campeggi, pescivendolo, contenti di veder aumentare il movimento, mentre i secondi, sfavorevoli, erano i due residenti del centro storico, allarmati dall’accentuarsi dell’incubo parcheggi e della congestione del traffico. "Certo che sarebbe un’ottima idea riportare a Carducci il mercato settimanale – osserva Rolfini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

