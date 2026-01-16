gli americani non sono favorevoli al piano di trump per la groenlandia

Un recente sondaggio evidenzia che la maggior parte degli americani si oppone al progetto di Donald Trump riguardante la Groenlandia, in particolare riguardo all’utilizzo della forza militare. La questione suscita divisioni e riflette le opinioni pubbliche sulla strategia e le politiche estere degli Stati Uniti in questa regione.

Secondo un sondaggio pubblicato Reuters, gli americani non sono favorevoli al piano del presidente americano Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, con particolare opposizione all’uso della forza militare. Inoltre, un’ampia maggioranza teme che questa iniziativa danneggi i rapporti con la NATO e gli alleati europei. In particolare, il sondaggio mostra che solo il 17% degli americani approva gli sforzi di Trump per acquisire la Groenlandia, rispetto al 47% che li disapprova e a circa un terzo che è indeciso o preferisce non rispondere. Il sondaggio rivela una netta divisione tra i partiti: mentre il 91% dei democratici ritiene preoccupanti l’operazione in Groenlandia e i suoi effetti sull’Europa, solo il 40% dei repubblicani condivide questa preoccupazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

