NBA i Thunder espugnano il Madison in volata Sesta vittoria di fila di Charlotte

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto in volata contro i Knicks al Madison Square Garden, portando a casa la loro terza vittoria consecutiva in trasferta. Nel frattempo, Charlotte ha ottenuto la sesta vittoria di fila grazie a un successo casalingo. La partita tra Thunder e Knicks si è conclusa con una differenza di punti molto ridotta, mentre la squadra di Charlotte ha dominato l’incontro contro la squadra avversaria.

Oklahoma City (Stati Uniti), 5 marzo 2026 – Si è chiuso con il terzo successo in altrettante gare il ciclo di trasferte degli Oklahoma City Thunder. I campioni NBA in carica hanno infatti sbancato in volata anche il Madison Square Garden piegando 103-100 i New York Knicks padroni di casa. La franchigia della "Grande Mela" è riuscita a cancellare un -15 grazie a un parziale di 24-5 messo a segni negli ultimi 9' scarsi del terzo quarto ed è entrata nella quarta frazione avanti 80-77. I Thunder hanno però saputo tenere i nervi saldi, rimettendo definitivamente la freccia del sorpasso con la tripla di Kenrich Williams a 9' dall'ultima sirena e difendendo poi l'esiguo vantaggio.