Al Bioparco di Roma nati due gemelli di tamarino imperatore simpatiche scimmiette dai lunghi baffi – Il video

Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, una specie di scimmie note per i loro lunghi baffi e dimensioni contenute. I piccoli sono stati osservati mentre si muovevano tra le loro mamme, creando un momento di grande attenzione tra i visitatori. Le nuove nascite sono state documentate in un video diffuso dall’ente che gestisce il parco.

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari del mondo. I genitori Sissi e Franz si prendono cura giorno e notte dei cuccioli, nati il 19 febbraio e di cui ancora non è possibile stabilire il sesso. Il nome delle simpatiche scimmiette dai lunghi baffi è ispirato a Guglielmo II di Germania, proprio per i suoi mustacchi curvati verso l’alto. La nascita, ancora una volta seguita con la massima attenzione dallo staff zoologico e veterinario del Bioparco, si inserisce nell’impegno internazionale per la conservazione di questa specie di piccola scimmia, come avviene per altri animali in pericolo ospitati dal Bioparco. 🔗 Leggi su Open.online

Due rare scimmie tamarino imperatore sono nate al Bioparco di Roma. I gemelli sempre con papà Franz e i suoi lunghi baffi bianchi

