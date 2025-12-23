Terni via libera al tesserino identificativo per i rider Per il Pd | Non si tutela così la sicurezza dei lavoratori

Il Comune di Terni ha approvato l’introduzione del tesserino identificativo obbligatorio per i rider che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. La misura, inserita nel nuovo regolamento di Polizia urbana, mira a regolamentare questa attività. Tuttavia, il Partito Democratico ha espresso dubbi sulla reale efficacia di questa misura per garantire la sicurezza dei lavoratori.

