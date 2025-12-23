Terni via libera al tesserino identificativo per i rider Per il Pd | Non si tutela la sicurezza dei lavoratori
Il Comune di Terni ha approvato l’introduzione del tesserino identificativo obbligatorio per i rider che effettuano consegne a domicilio. La misura, inserita nel Regolamento di Polizia urbana, mira a regolamentare il settore, anche se il PD critica la proposta, sostenendo che non contribuisce alla tutela della sicurezza dei lavoratori.
Il Consiglio comunale di Terni ha approvato l’integrazione al Regolamento di Polizia urbana che introduce l’obbligo di tesserino identificativo per i riders che effettuano consegne a domicilio di prodotti alimentari e non alimentari tramite piattaforme digitali. La delibera è passata nel. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
