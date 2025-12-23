Terni via libera al tesserino identificativo per i rider Per il Pd | Non si tutela la sicurezza dei lavoratori

Il Comune di Terni ha approvato l’introduzione del tesserino identificativo obbligatorio per i rider che effettuano consegne a domicilio. La misura, inserita nel Regolamento di Polizia urbana, mira a regolamentare il settore, anche se il PD critica la proposta, sostenendo che non contribuisce alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

