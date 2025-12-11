Obesità adolescenziale | proposta di legge istituisce screening nazionale nelle scuole Fondo da 2 milioni di euro annui per programma di prevenzione
Una nuova proposta di legge mira a contrastare l'obesità adolescenziale attraverso uno screening nazionale nelle scuole. Con un fondo di 2 milioni di euro annui, il progetto punta a prevenire e monitorare il problema, che coinvolge oltre il 22% degli adolescenti italiani, con dati che evidenziano un aumento preoccupante di sovrappeso e obesità tra i giovani.
L'eccesso ponderale riguarda oltre il 22% degli adolescenti in Italia. I dati epidemiologici indicano che il 18,2% presenta sovrappeso e il 4,4% obesità. La persistenza di questa condizione in età adulta si verifica nel 70-80% dei casi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it