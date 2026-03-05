Cocaina nei container del porto di Catania | scatta l' amministrazione giudiziaria per la società palermitana Est

Una società palermitana è stata posta sotto amministrazione giudiziaria dopo che, nel porto di Catania, è stata scoperta cocaina all’interno di uno o più container di un cargo proveniente dal Sud America. L’operazione ha coinvolto le autorità che hanno identificato la sostanza stupefacente durante i controlli sui container in arrivo nel terminal portuale. La scoperta ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario contro la società.

Un cargo arriva dal Sud America ed entra nel porto di Catania. Dentro uno o più container c'è cocaina. Qualcuno sa già in quale box cercare, come estrarre il carico e farlo uscire dall'area portuale. Quel qualcuno lavora lì, conosce i movimenti e ha le chiavi giuste. Secondo la guardia di finanza e la Procura di Catania, quel qualcuno era Angelo Sanfilippo, classe 1966, dipendente storico della Europa Servizi Terminalistici srl, società con sede legale a Palermo che gestisce la logistica nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese, già condannato nel 2010 per narcotraffico e arrestato lo scorso anno. Con lui, nella stessa azienda, lavorano tre figli.

Prato: amministrazione giudiziaria per società di abbigliamento. Provvedimento del Tribunale: l’accusa è sfruttamento del lavoroIl provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Prato ed è stato eseguito nella giornata odierna.

‘Ndrangheta e affari nel Nord, tre società in amministrazione giudiziariaTre società sono state sottoposte a amministrazione giudiziaria nell’ambito di un’indagine condotta dal Centro operativo Dia di Brescia, filone di...

