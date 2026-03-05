Napoli | La truffa con la tecnica del Rendez-moi durante i controlli dei Carabinieri

Durante un controllo dei Carabinieri nel quartiere di Poggioreale a Napoli, due adulti e un 14enne sono stati denunciati per aver tentato di truffare usando la tecnica del “Rendez-moi” in un bar, chiedendo il resto in modo ingannevole. La polizia ha effettuato una serie di verifiche nell’area est della città, che hanno portato alla scoperta di questa tentata frode.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Tentata truffa del resto in un bar di Poggioreale: denunciati due adulti e un 14enne. Raffica di controlli dei Carabinieri nell’area est di Napoli. “Rendez-moi”, il raggiro del resto. Una truffa antica ma efficace tanto in voga all’inizio degli anni 2000 specie a Roma e Milano. Funziona in pochi minuti e punta tutto sulla leva della confusione. Trova il suo ambiente ideale nei negozi, alla cassa. Un acquisto di poco valore, una banconota di grosso taglio, poi una sequenza di richieste: “cambiami”, “ridammi”, “te ne do un’altra” che interrompono il conteggio e spingono l’esercente a riprendere e riconsegnare denaro più volte, fino a perdere il filo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: La truffa con la tecnica del “Rendez-moi” durante i controlli dei Carabinieri Tentata truffa del “rendez-moi” a Poggioreale: barista scopre il raggiro e chiama i carabinieriTorna la truffa del “rendez-moi”, il cosiddetto raggiro del resto, una tecnica utilizzata soprattutto nei negozi e nei bar per confondere i... Leggi anche: Napoli, la nuova truffa del contest via Whatsapp: l'allarme dei carabinieri Approfondimenti e contenuti su Napoli La truffa con la tecnica del.... Temi più discussi: Napoli, scoperta la truffa con la tecnica del Rendez-moi durante i controlli dei carabinieri; Telefoni, pc e smart tv con fondi Ue, chiesti 16 arresti; Truffa del falso avvocato e del finto poliziotto: anziana derubata di 14mila euro; Da Napoli a Como in treno per truffare un’89enne: arrestato in pochi minuti a Olgiate, refurtiva restituita. Napoli, scoperta la truffa con la tecnica del Rendez-moi durante i controlli dei carabinieriRendez-moi, il raggiro del resto. Una truffa antica ma efficace tanto in voga all’inizio degli anni 2000 specie a Roma e ... msn.com Napoli, la truffa con la tecnica del Rendez-moiRendez-moi, il raggiro del resto. Una truffa antica ma efficace tanto in voga all’inizio degli anni 2000 specie a Roma e Milano. Funziona in pochi minuti e punta tutto ... ilmattino.it Caro Aldo, ho letto la sua risposta a proposito del vincitore del festival di Sanremo, Sal Da Vinci, e sono rimasto stupito. Capisco che la sua canzone possa non piacere a tutti, ma io avverto una specie di pregiudizio da parte sua. Forse ce l’ha con Napoli e i na - facebook.com facebook Ho fatto una sorpresa a mamma: sono tornata a Napoli per vedere #staseratuttoèpossibile insieme a loro. Questi momenti hanno davvero senso solo quando li condividi, hanno senso solo dove c'è amore x.com