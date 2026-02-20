Napoli Gilmour dovrebbe sostituire McTominay a centrocampo Politano e Spinazzola i due esterni
Gilmour potrebbe prendere il posto di McTominay a centrocampo nel Napoli, che domenica alle 15 scenderà in campo contro l’Atalanta a Bergamo. Gli azzurri cercano di migliorare la prestazione dopo il pareggio 2-2 con la Roma, mentre la squadra di Gasperini ha ottenuto una vittoria di misura contro la Lazio e ha perso contro il Borussia Dortmund in Champions. La formazione potrebbe vedere anche Politano e Spinazzola come esterni. La partita si avvicina rapidamente.
Il Napoli domenica alle 15 affronterà l’Atalanta in campionato, a Bergamo. Gli azzurri sono reduci da un pareggio 2-2 contro la Roma, mentre la Dea ha vinto 2-0 contro la Lazio e perso contro il Borussia Dortmund in Champions con lo stesso risultato. La probabile formazione del Napoli. Come riportato da Sky Sport: Fari puntati sulla situazione legata a Scott McTominay, resta in dubbio per la trasferta di Bergamo. Gilmour ha rimesso minuti gambe e potrebbe essere una soluzione nel mezzo. Dietro torna Juan Jesus. Conte, come esterni di centrocampo, dovrebbe proporre Politano e Spinazzola con Elmas alto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
