Emergenza abitativa Diritti in Comune attacca la giunta | 76 minori albergati ma restano vuoti 162 alloggi pubblici
Diritti in Comune denuncia l'insufficienza delle politiche abitative della giunta Conti, evidenziando come, nonostante 76 minori siano attualmente ospitati in strutture di emergenza, rimangano vuoti 162 alloggi pubblici. La questione evidenzia una crescente crisi abitativa e la mancanza di risposte efficaci da parte delle istituzioni locali.
"Siamo giunti alla fine dell'anno e, ancora una volta, a pochi giorni dalla discussione del bilancio preventivo torniamo a denunciare la totale insufficienza delle politiche abitative da parte della giunta Conti a fronte di una emergenza abitativa sempre più drammatica".
