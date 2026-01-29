Clan Belforte confiscati beni per 30 milioni ad imprenditore del pizzo

La Polizia di Caserta ha confiscato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore legato al Clan Belforte. La confisca arriva dopo un’ordinanza della Cassazione, che ha chiuso il caso con un provvedimento definitivo. Le forze dell’ordine hanno eseguito i controlli e preso il controllo delle proprietà ritenute il frutto di attività illecite legate alla criminalità organizzata.

La Direzione Investigativa Antimafia, la Polizia di Stato di Caserta con i poliziotti della Divisione Anticrimine ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla suprema Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva dei beni riconducibili a un imprenditore casertano, operante nel settore del cemento e della ristorazione. Con il provvedimento odierno è stata confermata la confisca, che segue il sequestro eseguito nel 2022, disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione, su proposte del Procuratore della Repubblica di Napoli, del Direttore della DIA e del Questore di Caserta.

