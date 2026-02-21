Napoli l’avvocato | Il piccolo Domenico è morto

L’avvocato annuncia che Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli due mesi fa, è deceduto. La causa del decesso sembra essere legata alle complicazioni post-operatorie. La famiglia del piccolo aveva sperato in un miglioramento dopo l’intervento, ma le condizioni si sono improvvisamente aggravate nelle ultime ore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i conoscitori del caso. La sua storia ha attirato molte attenzioni in città.

Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, poi è arrivata la nota dell’ospedale. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche – si legge nel comunicato -. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

