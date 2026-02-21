Napoli l’avvocato | Il piccolo Domenico è morto
L’avvocato annuncia che Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli due mesi fa, è deceduto. La causa del decesso sembra essere legata alle complicazioni post-operatorie. La famiglia del piccolo aveva sperato in un miglioramento dopo l’intervento, ma le condizioni si sono improvvisamente aggravate nelle ultime ore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i conoscitori del caso. La sua storia ha attirato molte attenzioni in città.
Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, poi è arrivata la nota dell’ospedale. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche – si legge nel comunicato -. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male.
Leggi anche: Napoli: alle 9,20 morto il piccolo Domenico, peggioramento improvviso
Speranza finita per il piccolo Domenico, gli esperti dicono no al trapianto del cuore
Argomenti discussi: L'avvocato di famiglia: Il cuore bruciato e trapiantato: la famiglia lo ha saputo dai giornali; Napoli, l'avvocato della famiglia del bimbo con cuore bruciato: Basito da dichiarazioni ospedale; Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato della famiglia: I medici hanno mentito alla direzione dell’ospedale; 'Cuore bruciato', parla l'avvocato: 'L'ultima speranza è la Lettonia'.
Napoli, bambino col cuore bruciato, il duro attacco dell'avvocato: Ora facciamo un'altra domandaOspite di 4 di Sera su Rete 4 l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Ecco le sue parole. Ieri un team di ... notizie.it
Cartella clinica ancora non consegnata: l’avvocato Petruzzi incalza il MonaldiNAPOLI (Di Anna Calì) - Mentre il piccolo Domenico continua la sua battaglia all’Ospedale Monaldi, si apre un nuovo fronte che rischia di rallentare ... napolivillage.com
MattinaRai1. . Prosegue l’inchiesta sul trapianto di cuore effettuato al bambino di Napoli. A #StorieItaliane parla l’avvocato Carlo Spirito, legale di Federconsumatori Campania. L’associazione è scesa in campo più volte formulando domande, richiedendo aggi - facebook.com facebook
Nuovo trapianto per il bimbo di Napoli L'avvocato: "Lo farebbe il medico che ha operato la prima volta" #cuore x.com