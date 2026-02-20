Napoli dal Monaldi doccia gelata | in rapido peggioramento le condizioni del piccolo Domenico

Il piccolo Domenico sta vivendo un grave deterioramento delle sue condizioni di salute presso il Monaldi di Napoli. In poche ore, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, con segnali di peggioramento evidente. I medici stanno monitorando attentamente la sua situazione, mentre si cerca di stabilizzare le sue condizioni. La famiglia attende aggiornamenti ufficiali e spera in un intervento tempestivo. La sua salute resta sotto stretta osservazione.

Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. Un percorso, dunque, finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico". In accordo con la famiglia e con il medico legale da essa nominato, al paziente "saranno somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell'ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici". Per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, le speranze sono finite. Per i medici il "cervello è compromesso" e il paziente è in coma. Molto probabilmente, come spiegano gli esperti, sarà accompagnato al fine vita in "sedazione".