Truffa finanziaria tra Messina e Svizzera | sequestrati beni per 1,3 milioni di euro

La guardia di finanza di Messina ha sequestrato beni per 1,3 milioni di euro a due persone coinvolte in una truffa finanziaria tra Italia e Svizzera. La confisca arriva dopo un’indagine durata mesi, che ha scoperto un sistema illecito di investimenti fraudolenti. Tra i beni sequestrati ci sono conti bancari e immobili situati sia in Sicilia che all’estero.

L'operazione della guardia di finanza. La guardia di finanza del comando provinciale di Messina ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro a due persone indagate con l'accusa di truffa e esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura locale. Il presunto schema di investimento ingannevole. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati, uno attivo nel Messinese e l'altro in Svizzera, avrebbero sfruttato la propria esperienza nel settore della consulenza finanziaria per attirare investitori.