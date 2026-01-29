Roma sondaggio per Ngonge | primi contatti avviati

La Roma ha avviato i primi contatti con Cyril Ngonge, attaccante attualmente in prestito dal Napoli al Torino. La società giallorossa sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo per le corsie offensive. Nei prossimi giorni, si aspetta una risposta ufficiale e i dettagli dell’eventuale operazione.

Nuovo profilo monitorato dalla Roma per le corsie offensive. Nelle ultime ore è stato avviato un contatto esplorativo per Cyril Ngonge, attualmente al Torino in prestito dal Napoli. Il nome dell’esterno belga è entrato nei radar giallorossi come possibile soluzione sugli esterni, e dall’ambiente partenopeo non emergono chiusure a un’eventuale operazione. Il Napoli, proprietario del cartellino, sarebbe disposto ad ascoltare proposte. Situazione ancora in fase iniziale, ma il segnale è chiaro: la Roma si muove per ampliare le opzioni sulle fasce in vista della seconda parte di stagione. Contatto esplorativo per Ngonge ora al Torino come pista alternativa per la corsia laterale della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

