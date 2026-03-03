In una recente intervista, un calciatore di Napoli ha dichiarato che aver conseguito la laurea ha avuto un impatto anche sulla sua carriera sportiva. Ha sottolineato il ruolo di Lukaku come elemento chiave e ha affermato che De Bruyne porterà carisma alla squadra. Le sue parole sono state rilasciate in un'area dedicata alle dichiarazioni ufficiali della società.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il difensore azzurro ha iniziato parlando della sua laurea in Management dello Sport: «È un traguardo importantissimo del quale sono molto orgoglioso. Lo studio e la cultura permettono a noi giocatori di migliorare anche in campo nelle letture e nel pensiero. Sono contento e penso mi abbia aiutato molto anche a livello sportivo». Spazio poi a Romelu Lukaku, tornato al gol contro il Verona: «Siamo contentissimi per Big Rom. È stato un periodo molto difficile per lui. È fondamentale riaverlo con noi, non solo per l’aspetto tecnico ma per il suo carisma e per la persona che è. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Buongiorno: «La laurea mi ha aiutato anche in campo. Lukaku fondamentale, De Bruyne ci darà carisma»

