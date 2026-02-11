Napoli la nuova truffa del contest via Whatsapp | l' allarme dei carabinieri

I carabinieri di Napoli mettono in guardia sui nuovi messaggi truffa che girano su WhatsApp. Qualcuno invia messaggi chiedendo di votare per una nipote, ma in realtà si tratta di una trappola. Le vittime, spesso ignare, si lasciano convincere a cliccare su link sospetti o a condividere dati personali. La polizia invita a fare attenzione e a non cadere in queste trappole online.

“Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.”. Inizia così il messaggio che ci arriva dal contatto del nostro amico. Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa forma di truffa informatica che sfrutta la fiducia tra contatti di messaggistica istantanea WhatsApp e l’apparente innocuità di iniziative solidali o concorsi online. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce. Questo tipo di attacco, noto come Ghost Pairing, consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime, con conseguenze potenzialmente gravi sia sul piano economico sia su quello della privacy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

