De Laurentiis | Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno
Dopo la recente vittoria contro il Bologna e il successo nella Supercoppa italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato le prestazioni del Napoli e la gestione di Conte. Il presidente ha sottolineato le capacità del tecnico nel portare risultati importanti, evidenziando come il club non abbia vinto due trofei in un anno dal periodo di Maradona. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Mediaset, offrendo una panoramica sulle prospettive future della squadra.
Dopo la vittoria contro il Bologna e la vittoria della Supercoppa italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato a Mediaset Le parole di De Laurentiis. «Aveva qualche dubbio su Conte? Noi abbiamo perso 0-2 a Bologna e qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che, come dice Saputo, questa è una competizione diversa, è una Coppa. Mi dispiace per lui e li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità» Avete vinto nonostante gli infortuni «I tifosi del Napoli posso dire, l’altro anno avevamo solvato campionato e Coppa Italia e abbiamo avuto tanti infortuni, quest’anno è capitato lo stesso però avevamo comprato tanti giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: De Laurentiis: “Il Maradona bisogna ripensarlo da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo”
Leggi anche: De Laurentiis non ha dubbi: «Sul Napoli io sono convinto sia più forte dell’anno scorso. Sarà un bellissimo campionato»
La tripletta di Pohjanpalo, il ritorno al gol di Petagna e molto altro Serie BKT; Gravina sul caso Allegri-Oriali: Una figuraccia. Dubbi sull'arbitro per Milan-Como a Perth.
De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte?! Grande trionfo. Un giorno vi racconterò verità sul decimo posto" - Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in Supercoppa Italiana. areanapoli.it
SPORTITALIA - Juve Stabia, piace Fila per l’attacco - Un profilo che piace è quello di Daniel Fila, attaccante classe 2002 della Repubblica Ceca in forza al Venezia dalla s ... napolimagazine.com
De Laurentiis blinda Conte: “Orgoglioso di avere a fianco un uomo vero, le dimissioni sono una favola” - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis blinda la posizione di Antonio Conte sulla panchina: “Leggo di dimissioni, una favola. fanpage.it
«Era appena iniziata quella stagione e non potevo lasciare quella squadra che avevo cresciuto a mia immagine e somiglianza». Nei primi giorni di settembre 2004, Aurelio De Laurentiis si trovava a Castel Capuano, il vecchio tribunale dove il Napoli cercava - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.