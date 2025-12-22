De Laurentiis | Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno

Dopo la recente vittoria contro il Bologna e il successo nella Supercoppa italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato le prestazioni del Napoli e la gestione di Conte. Il presidente ha sottolineato le capacità del tecnico nel portare risultati importanti, evidenziando come il club non abbia vinto due trofei in un anno dal periodo di Maradona. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Mediaset, offrendo una panoramica sulle prospettive future della squadra.

Dopo la vittoria contro il Bologna e la vittoria della Supercoppa italiana, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato a Mediaset Le parole di De Laurentiis. «Aveva qualche dubbio su Conte? Noi abbiamo perso 0-2 a Bologna e qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che, come dice Saputo, questa è una competizione diversa, è una Coppa. Mi dispiace per lui e li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità» Avete vinto nonostante gli infortuni «I tifosi del Napoli posso dire, l’altro anno avevamo solvato campionato e Coppa Italia e abbiamo avuto tanti infortuni, quest’anno è capitato lo stesso però avevamo comprato tanti giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

