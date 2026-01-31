L’Italia ha scoperto Vergara, il giovane talento del Napoli. Contro la Fiorentina, si fa notare ancora una volta con una bella giocata. Con pochi tocchi in spazi stretti, si porta la palla e sfodera una ruleta per superare un difensore. Poi, con freddezza, incrocia il tiro e sorprende il portiere avversario. Il suo gol dimostra che può essere una delle sorprese della stagione.

Conduzione palla con tanti tocchi in pochi metri, ruleta a eludere l’intervento di un difensore e sinistro incrociato a prendere in controtempo Robert Sanchez. Il primo gol con il Napoli di Antonio Vergara nella sfida di Champions League contro il Chelsea non è stato per niente banale. Per il contesto, per l’avversaria, per la qualità della giocata. E il trequartista ha deciso di rifarlo contro la Fiorentina. Non uguale, ma altrettanto bello. Scatto in profondità a bruciare la difesa, poi sinistro secco a incrociare e lasciare De Gea immobile. Quasi come a dire: “ Con il Chelsea non è stato un caso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina

Approfondimenti su Conte Vergara

Il Napoli vince 1-0 contro la Fiorentina al Maradona.

Nel pomeriggio di oggi, il match tra Napoli e Fiorentina si è concluso con il gol decisivo di Vergara che ha sbloccato il risultato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte Vergara

Argomenti discussi: Dai socialisti ai repubblicani, la tela di Conte tra i cespugli; Conte: 'Contro il Chelsea ci giochiamo tutto'. VIDEO; Napoli, il tabù Champions di Conte: i numeri di un flop storico e il bis del record al contrario; Conte: Se la Serie A iniziasse oggi ci darebbero tra ottavi e decimi.

Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio ConteLa squadra ha balbettato in Coppa anche quando aveva la rosa al completo. Non possono bastare un’ora contro il Chelsea e il sussulto con lo Sporting Lisbona per ripulire la coscienza. Il migliore nell ... fanpage.it

Schlein e Conte: La proposta del board di pace è inaccettabile, Italia non deve partecipareSchlein e Conte: La proposta del board di pace è inaccettabile, Italia non deve partecipare Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com

Conte ci tiene a saperlo.. #conte #governo #politica #italia - facebook.com facebook

Nuovi dati, stessa verità: il Superbonus ha generato un’eredità pesantissima per i conti pubblici. Altri miliardi che si aggiungono a un costo complessivo già enorme, scaricato sugli italiani. Una misura scellerata per cui Conte avrebbe dovuto cospargersi il cap x.com