Nella lista delle aree considerate per il nuovo centro sportivo del Napoli, mancava Monterusciello. Ora questa zona entra nel discorso. Recenti voci indicano che potrebbe essere una delle opzioni per il progetto. La scelta della sede sembra prendere forma e si approfondiscono gli approfondimenti sulla sua idoneità. La discussione si concentra sulle caratteristiche e sulla possibilità di sviluppare il progetto in questa zona.

Nuove indiscrezioni sulla possibile location per il nuovo stadio del Napoli. Nei giorni scorsi l’avvocato Marco Di Lello aveva annunciato l’interesse di De Laurentiis per l’area dell’Ex Raffineria Q8 per il nuovo stadio, oggi Cronaca Flegrea, scrive di un contatto telefonico tra il presidente e il sindaco di Pozzuoli per capire le condizioni per un’eventuale realizzazione del centro sportivo a Pozzuoli. Leggi anche: Il tour dei centri sportivi immaginari del Napoli: la Lonely Planet sta studiando una guida tematica “Aurelio De Laurentiis vira su Pozzuoli individuata come location per il nuovo centro sportivo. Dopo il sopralluogo del maggio scorso e il girovagare per i terreni della provincia, il patron del Napoli ha messo in cima alle sue preferenze i terreni di Monterusciello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nella mappa delle possibili sedi per il centro sportivo del Napoli, mancava Monterusciello. Fatto!

Napoli, il 2026 dev’essere l’anno delle strutture: stadio e centro sportivoNapoli, il 2026 dev’essere l’anno delle strutture: stadio e centro sportivo Si sa, il primo dell’anno è il giorno dei buoni propositi.

Leggi anche: Lusso, mondanità, spirito sportivo. Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026. Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli (e grandi) piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti

Temi più discussi: Mappa in 3D della ionosfera di Urano; Dettaglio studio Focus ON - Opportunità strategiche e rischi selettivi: le nuove rotte della crescita; cultura - Cultura; Sedi delle istituzioni e incarichi di vertice: nella mappa europea Italia sottopesata.

Mappa delle aree di balneazione della costa toscanaHome Dati e Mappe Acque Acque marino costiere Mappa delle aree di balneazione della costa toscana Mappa delle aree di balneazione della costa toscana È possibile visualizzare tutte le aree nelle quali ... arpat.toscana.it

Melanoma. Con ‘mappa’ delle cellule immunitarie possibile predire la risposta all’immunoterapiaI risultati dello studio Secombit mostrano tutte le potenzialità dell’alleanza tra biologia spaziale e intelligenza artificiale, promettendo di rendere la cura del melanoma metastatico personalizzata ... quotidianosanita.it

In Italia, città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. La mappa completa e le zone più minacciate dal cambiamento climatico: https://fanpa.ge/Zq5rI - facebook.com facebook