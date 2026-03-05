Napoli | corsa Champions arriva la carica dei bomber

A Napoli, i bomber sono pronti a guidare la corsa verso la qualificazione in Champions League. Gli attaccanti, protagonisti di molte partite, sono determinanti nel risultato finale. La loro capacità di segnare può fare la differenza nelle sfide decisive. Sono loro, spesso, a decidere l’esito delle partite più importanti del campionato.

La copertina se la prendono sempre loro: i bomber. Gli attaccanti sono quelli che spesso indirizzano (e addirittura segnano) le sorti delle loro squadre. E in un momento così delicato come questa ultima volata di fine stagione passerà dai loro piedi e dai loro gol il destino di un intero campionato. Sorride il Napoli Da questo punto di vista il Napoli e Antonio Conte possono sorridere. Perché dopo il lungo stop forzato per infortunio è tornato a disposizione Romelu Lukaku che proprio contro il Verona nell’ultima giornata è stato determinante con un gol in pieno recupero. Lukaku e Hojlund, infatti, rappresentano il fattore chiave per il Napoli che si appresta ad effettuare l’ultimo scatto con vista sulla Champions League. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

A Bergamo arriva il Napoli, per l'Atalanta è un set point nella corsa alla ChampionsI nerazzurri in campo contro i campioni d'Italia in carica: vincendo c'è la possibilità di agganciare il Como e andare a -1 dalla Juventus.

Serie D: domani al Brilli Peri arriva il Foligno. Parla il bomber. Montevarchi all'attacco. La carica di Mencagli

Napoli, dopo 4 mesi riecco De Bruyne: sarà lui l'uomo in più per la corsa Champions?Il belga da due giorni lavora a pieno ritmo in gruppo e sembrerebbe in corsa per la prima convocazione del 2026 nella sfida con il Torino. L'obiettivo è uno solo: ritornare a giocare la Champions

Napoli, il momento della svolta: Conte ritrova Anguissa e De Bruyne, Lukaku guida la rincorsa ChampionsC'è una differenza sottile tra resistere e ripartire. Il Napoli negli ultimi mesi ha fatto soprattutto la prima cosa. Ora prova a fare la seconda.

