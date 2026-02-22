Il Napoli visita Bergamo, dopo aver vinto cinque delle ultime sei partite, grazie a un attacco efficace e una difesa solida. La squadra partenopea cerca punti per consolidare il suo posto in Champions League, mentre l’Atalanta punta a interrompere la serie positiva degli avversari. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che vogliono rafforzare le proprie ambizioni europee. I tifosi attendono con entusiasmo questo incontro decisivo.

Bergamo. Da Napoli al Napoli. Dalla trasferta al Maradona dello scorso 22 novembre che ha aperto l’era Raffaele Palladino alla sfida casalinga con i campioni d’Italia in carica che può spingere la rimonta Champions o può frenarla. Con un risultato che, qualunque sarà, finirà per battere il terreno verso il match di ritorno nei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. Non è una partita decisiva e nemmeno definitiva, ma non c’è dubbio che ci vada parecchio vicino. Si gioca di domenica alle 15, orario a cui a Bergamo si è poco abituati. Sarà lo stesso anche tra una settimana a Sassuolo, tra l’altro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Champions League su Sky: Inter, Napoli e Atalanta al Turning PointLa settima giornata di Champions League segna un momento importante per Inter, Napoli e Atalanta, con partite decisive nella fase a gironi.

Conte e il mal di trasferta: un dato prima dell’Atalanta spaventa nella corsa ChampionsAntonio Conte ha vissuto un episodio sconfortante prima della partita contro l’Atalanta, quando il Napoli ha subito un calo di rendimento in trasferta.

Argomenti discussi: A Bergamo arriva il Napoli, per l’Atalanta è un set point nella corsa alla Champions; Sono in arrivo a Bergamo, per TEB, 10 nuovi tram Skoda da 33 metri; Il cantiere e-Brt arriva in centro a Bergamo, si lavora anche di notte; Autostrada A4 Bergamo: in arrivo chiusure a Grumello e Seriate.

